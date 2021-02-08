大學學測1月23日落幕，成績將在2月24日公布，隨後進入個人申請學校階段，選填志願、備審資料、筆試面試等各式挑戰接踵而來，為協助考生順利破關，1111人力銀行除推出落點分析、大學網等服務外，每日舉行直播講座，邀請專家學者提供建議，為廣大考生指點迷津。

學測告一段落，個人申請即將開跑，自25日至2月25日止，人力銀行每日舉行直播講座，邀各大學知名教授講授申請祕訣，政大創新國際學院歐子綺教授、中興大學生命科學院陳全木院長、交大材料系招生組組長鄒年棣副教授等專家學者蒞臨現場，不僅詳細介紹18學群未來出路，更針對選填志願、備審資料、筆試面試等給予專業指導，於每天中午12點20分至13點開播。

直播節目除了在人力銀行官網、臉書粉絲團、大學網等網站上同步直播外，並在人力銀行的YouTube頻道、大學網上置放後製完成的影片，讓沒看到直播或想重複閱覽的考生及家長，可再次觀看。

由於個人申請以六校系為限，如何從眾多選擇之中，做出最明智的決定，讓許多考生備感苦惱。自2013年起，人力銀行落點分析已推行8年，數據資料豐富完整，從Holland興趣測驗開始，先以自身喜好確立方向，再透過落點分析，了解較有機會通過篩選的校系，進而決定六個志願。

為提供更全面的協助，人力銀行推出「TUN大學網」，網羅全台大專院校資訊，省去個別學校搜尋的費力耗時，並設有九大職能星、職能地圖、職務大辭典、面試經驗談等職涯工具，從進大學到出社會，皆可在此獲得全方位的協助。

(中時新聞網)