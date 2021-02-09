根據台經院1月預估，台灣今年經濟成長率可達4.30％、出口成長達4.93％，2021年各季經濟成長率預測較2020年樂觀。台灣半導體產業成為全球先進製程的重鎮、綠能產業發酵，許多國外大廠赴台投資，帶動內需成長，「宅經濟」商機熱潮持續，促成倉儲物流、冷鏈物流倉庫的土地交易熱潮，根據1111人力銀行資料庫顯示，目前工作機會超過50萬筆，企業徵才需求恢復到疫前水準，包括知名半導體科技大廠、金控集團都大舉徵才，企業信心逐步回復。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖指出，今日是農曆春節前最後工作日，有72%上班族的年終答案已經揭曉！上班族一向將年終獎金多寡視為幸福企業指標，也是影響年後轉職意願的關鍵，不乏因為年終不如預期而主動求去的上班族，觀察農曆春節前的最後工作日，和去年同期比較，1111人力銀行網站點擊數明顯激增15%，熱搜關鍵字排名為「高薪」、「外商」、「離家近」、「幸福企業」等，反映出今年轉職潮並未受疫情而消褪，想換工作的上班族反而更加主動出擊，而1111人力銀行打造友善職場不遺餘力，推出「幸福企業投票抽1萬」、「找到工作送1萬元」、「分享活動抽1千元」活動，提供廣大上班族紅包小確幸。

何啟聖補充表示，「2021幸福企業票選」於2月8日正式上線起跑，目前有超過1,700個品牌參與票選，產業橫跨七大類包括「科技研發業」、「製造業」、「民生服務業」、「營造建築業」、「金融管顧業」、「貿易流通業」及「大傳教育社福業」，只要登入會員，每人每日皆可針對心目中的幸福企業進行投票，天天投票天天抽獎，並於1111 FB官網粉絲團中午12:20直播節目抽出1萬元得獎者，今日(2/9)抽出第一位1萬元得獎者，活動日期到4月6日截止。

1111人力銀行為鼓勵求職者找到合適工作並且久任，即日起在1111人力銀行投出履歷並且找到工作就能申請，任職滿三個月即可得到1萬元幸福獎金！何啟聖表示，上班族若暫時沒有換工作打算，在1111人力銀行FB粉絲專頁分享活動貼文，也有機會抽1000元獎金。

何啟聖表示，年終獎金反映出老闆對員工年度表現的評價，同時，也是公司營運獲利的總體檢。建議上班族，可趁此機會審視自己在公司的價值與貢獻，「良禽擇木而棲」，若欲年後跳槽，也應思索個人職涯規劃與中長程目標，讓每一次轉職都是加分題！

(中時新聞網)