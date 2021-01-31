BWF世界羽聯2020賽季年終總決賽今天進行決賽日賽程，台灣在男雙、女單共兩組人馬角逐冠軍，率先登場的男雙世界第7「麟洋配」王齊麟／李洋，面對世界第3印尼組合阿山／塞提阿萬，21比17、23比21直落二獲勝，拿下台灣雙打第一座羽球年終賽冠軍。

首局開賽寶島男雙先佔得先機，帶著11比4、7分領先進入技術暫停休息，但阿山／塞提阿萬不愧是前世界第1男雙及三屆世錦賽金牌，回來後加速搶分，一度15比14超越「麟洋配」，但過去兩周泰國公開賽都奪冠的王齊麟／李洋重新穩定心情、腳步續戰，不但要回領先，也率先收下第1局。

次局雙方比數接近，也互換過領先，該局尾聲多次比數打平，最後關頭「麟洋配」挺住壓力，一季落在後場界內漂亮得分，為這場歷時37分鐘的對抗畫下句點，確定獲勝當下「麟洋配」喜悅跪地慶祝、互相擁抱感謝彼此的力挺。

2019年開始正式合作的「麟洋配」，今年在泰國曼谷三站賽事連連告捷，收下兩座超級1000系列冠軍及年終賽冠軍，用15連勝為2021年打出好的開始；兩人上屆年終賽晉級到男雙四強，本屆更上層樓，創下台灣首組闖進年終總決賽的男雙組合，今天賽前王齊麟透露對手技術、經驗都優於他和李洋，兩人就是盡力去拚、不留下遺憾，果然用手中球拍在曼谷留下美好回憶。

(中時 )