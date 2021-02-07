由於杜蘭特再次觸發健康與安全協議必須隔離7天，厄文也因食指扭傷缺陣，籃網「三巨頭」僅剩哈登獨挑大樑，來到費城客場面對七六人，自然難逃遭到七六人以124比108修理命運，七六人拿下本季第17勝(7敗)，繼續穩居東區龍頭。

雙方打到第3節後半段，火箭進攻突然當機，讓七六人趁機靠著丹尼格林連得8分，其中包含連兩記三分球，打出一波誇張14比0攻勢，雙方差距轉眼擴大，來到末節，七六人甚至領先到18分，哈登末節乾脆都坐板凳看著籃網吞敗。

七六人全隊7人得分上雙，其中先發五人全都得分上雙，表現最佳的是明星中鋒恩比德，他拿全場最高33分，外加9籃板、3助攻、3抄截，托必亞斯哈里斯也拿21分、12籃板與6助攻，班西蒙斯16分、12籃板及8助攻，米爾頓15分。

哈登替籃網貢獻26分、10助攻與8籃板的接近大三元表現，可惜少了杜蘭特與厄文助陣，難怪哈登末節看起來都不想再次上場了，沙梅特也拿22分，喬哈里斯14分。苦吞2連敗的籃網，目前戰績14勝11敗，但他們東區第3地位隨時可能不保。

(中時 )