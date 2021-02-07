原來這次籃網前鋒杜蘭特又遭隔離，一切還是他自找的！根據《ESPN》記者瑪莉卡7日爆料，杜蘭特這次遭到隔離7天的主因，是他跟一名新冠檢測呈現陽性的工作人員3度一起坐車前往接受新冠檢測，結果兩人在接觸期間都沒配戴口罩。

所以就算杜蘭特昨天3次新冠檢測結果都呈現陰性，在籃網與暴龍賽前，聯盟還是不允許讓杜蘭特先發上場，隨後等到第3節，那名工作人員的新冠檢測結果確定呈現陽性，才會緊急要求杜蘭特離開球場隔離，隨後全體籃網球員檢測都呈陰性。

這已經是杜蘭特本季第2次因為接觸新冠感染者遭到7天隔離，看來雖然他公開謾罵聯盟別把球迷當作傻子，自己卻根本沒有做好最基本的保護措施，才會面臨生涯首次替補上場，以及球賽打到一半又被請出場外的待遇，這根本怪不了聯盟。

接下來杜蘭特預計缺席今天與七六人之戰，以及10日遭遇活塞、11日碰上溜馬等比賽，根據籃網總教練納許表示，杜蘭特最快可在12日結束隔離，然後趕上14日籃網作客舊金山客場與勇士比賽，想必杜蘭特當然不想錯過這場面對前東家之戰。

(中時 )