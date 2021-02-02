NBA今天宣布籃網後衛「大鬍子」哈登和金塊當家中鋒約基奇分別獲選上周東西區最佳球員殊榮。

這是哈登加盟籃網後第一次拿到單周最佳，也是他職業生涯第25次獲此殊榮。上周籃網取得3勝1敗，其中哈登出賽3場都幫助球隊取勝，場均25.3分、7.3籃板、11.3助攻，三分球投籃命中率高達55.0%，而且上周場均助攻全聯盟最高。

哈登成為籃網隊史上第27位獲得單周最佳的球員，也是本季繼杜蘭特之後，第2個贏得單周最佳的籃網球員。

約基奇則是連續2周獲得單周最佳，成為自2006年「甜瓜」安森尼之後，第一個完成此成就的金塊球員。這是約基奇職業生涯第8次獲得單周最佳，排名隊史第二。上周約基奇率領金塊取得3勝1敗戰績，場均30.8分、10.8籃板、4.3助攻、1.3抄截，三分球命中率45.5%。憑藉單周3勝，金塊戰績12勝8負，西區排名爬升至第4。

(中時 )