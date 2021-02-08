中國成功實施陸基中段反導攔截技術試驗

大陸國防部網站4日晚發佈了一條僅數十個字的消息，指稱共軍當天進行一次陸基中段反導攔截技術試驗，消息一出引發外界高度關注，還有網友拍攝到了反導實驗在夜空中留下的尾跡在網上被瘋傳。陸媒分析稱，這次用於試驗中段攔截的導彈有3種可性較大，分別是類似DF-26A中遠端彈道導彈或DF-5A的標準洲際彈道導彈攔截，另外的可能是像DF-26X這種具備末端機動變軌能力或高超音速飛行器特徵的中遠端彈道導彈

這項僅數十字的中段反導攔截技術試驗的訊息是在2月4日夜間22時由大陸國防部微博公眾號發佈，消息指稱這次陸基中段反導攔截技術試驗達到了預期目的，並強調這一試驗是「防禦性的」，不針對任何國家。

《新浪軍事》報導指出，從各地圍觀群眾拍攝的照片顯示，此次陸基中段反導攔截試驗，大約是在晚上8時到9時左右組織實施的，實施完畢後不到兩個小時就播發了官方消息，其政治和戰略宣示的意味非常濃重。

而由於保密因素，公告的消息中幾乎沒有任何有關這次試驗的資訊，包括靶彈與攔截彈的發射地點。若從網路視頻發出的地點來判斷，從北方的北京、天津一帶，到西部的新疆博爾塔拉蒙古族自治州一帶，南方甚至遠到雲南曲靖一帶（未證實），都有人目睹了天空出現放射狀擴散的雲團，無疑就是此次攔截試驗靶彈或攔截彈火箭發動機噴射羽煙形成的「火箭雲」。其次，此次中段反導攔截的發射參數亦付之闕如，無法判斷試驗的性能指標與作戰能力等「含金量」。

報導說，從大陸國土的東西跨度來看，不具備美俄等國的試驗環境，解放軍靶彈的飛行距離一般也就1000~2000公里，這意味著實施洲際彈道導彈、遠端彈道導彈類的中段攔截試驗，就必須選擇高彈道發射模式，以最大限度地類比ICBM（洲際彈道導彈）、IRBM（中程彈道導彈）的彈道特徵。如果靶未實施高彈道發射，那麼攔截的是一枚性能介乎於DF-16近程彈道導彈和DF-21型中程彈道導彈之間、攔截難度一般的中程彈道導彈。但是這種導彈的攔截試驗至少已做了5次，另外還有2次實施的直升式反衛星攔截試驗。

其他可能的陸基中段反導攔截彈可能會類似於美軍部署在阿拉斯加格里利堡空軍基地的GBI，具備低軌道反衛星、攔截洲際彈道導彈的能力；再者就可能類似於美軍作為末端高空反導攔截主力型號的THAAD（薩德）反導攔截彈，可以用於對中近程彈道導彈實施中段攔截。

最近進行的中段反導試驗，擔任靶彈的有3種可能選擇，一是類似DF-26A型中遠端彈道導彈，二是DF-5A類型的標準洲際彈道導彈，三是類似於DF-26X這種有末端機動變軌能力與高超音速飛行器特徵的中遠端彈道導彈。圖為東風-26系列導彈。（圖／環球時報）

報導分析說，據此推測這次實施的陸基中段反導攔截試驗，攔截標的有3種可能的導彈：一是類似於DF-26A型中遠端彈道導彈，或者第二種DF-5A類型的標準洲際彈道導彈，再者是對類似於DF-26X這種具備末端機動變軌能力、甚至具備一定高超音速飛行器飛行特徵的中遠端彈道導彈。進行攔截的可能會類似薩德增程型(THAAD-ER)反導攔截彈，但終究訊息太少，還是要以官方發布為準。

至於試驗所針對的對象，各種猜測很多，包括西南方具有遠端戰略打擊能力的印度，也有說是對新上任的拜登政府示威，或是某位放話「準備打核戰爭」的鷹派。總之，反導攔截試驗、反衛星試驗從2007年開始至今，短短13年已發展出多型具備一定實力的反導攔截彈，伴隨反導預警資訊與雷達網路日益成熟，整套導彈防禦體系已逐步成型。未來還需要在低軌道紅外預警衛星下苦功夫，並與俄羅斯聯合拓展導彈防禦的預警縱深與情報互換，另外還要克服海基反導、海基反衛星這麼一個更大的難關。

(中時新聞網)