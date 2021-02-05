英國媒體監管機關通訊管理局（Ofcom）4日決定撤銷陸官媒環球電視網（CGTN）在英國的播放執照；不過就在同日，陸外交部指控英國廣播公司（BBC）1月29日播出的新冠疫情報導為假新聞，並向駐北京負責人提出嚴正交涉，引起外界關注。

據路透社報導，Ofcom稱環球電視網在英實際擁有編輯權力的是中國共產黨，持有播放執照的星空華文傳媒（Star China Media Limited）反而並未負有編輯責任，故不符合管控執照服務的法律「持執照者必須管控服務及編輯政策」的要求，且已給CGTN「無數機會調整，以符合法定規範」，但仍未能達成，故決定撤銷其播放執照。

不過，就在Ofcom發布聲明後不久，大陸外交部就對BBC於1月29日的新冠疫情報導為假新聞。陸外交部指控BBC當時在新冠疫情報導中與政治掛勾，重新炒作「陸隱瞞疫情論」，並以新聞片段指控大陸防疫部門動用暴力強迫執法，但這段影片實際上是反恐演習。

陸外交部也呼籲BBC駐北京分社應該認真看待陸方嚴正立場，採取措施消除報導產生的惡劣影響，就涉及假新聞向陸方道歉，摒棄意識形態，停止抹黑大陸，對陸進行客觀、平衡、公正的報導。

對此，BBC聲明指出，BBC在涉陸報導中遵守正確且公平報導，並指出陸方稱假新聞，以及意識形態偏見的指控，根本毫無根據。

(中時新聞網)