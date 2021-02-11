【愛傳媒LinBay 好油專欄】農委會的記者會不是以一向喜歡開記者會的陳吉仲主委來開，是農糧署署長跟北農總經理，會後記者詢問陳副主委，陳副主委說：

菜價穩定，丟棄的葉菜是因農藥過量、品質不好才銷毀。並且這次事件蒐證屬實有影響後續市場交易的話，不排除採取法律行動。

官方這樣講了，網軍就跟著定調開始四處出來攻擊咬人，只要立場跟官方不同的就是假新聞。

我個人的看法當然是菜供應過多處理殘貨，把殘貨報廢，但農委會說是農藥過量、品質不好這兩個因素，那究竟是哪一種原因呢？

我就用公開資料來說明，農產品批發市場交易行情站可以抓到這次的相關資料，看到倒菜的資料是2月7日，所以選定的日期，就抓2月6日到7日的資料。

至於品項呢？就抓屬於大宗，又價格偏低的幾乎都在葉菜類，彙整出第一張圖，就從第一張圖中選取

甘藍 初秋（就是高麗菜）、包心白 包白、菠菜 圓葉、萵苣菜 油麥菜、芥菜 大芥菜、茼蒿、油菜，這七樣來擷取資料做成的圖表。

有興趣的可以自己對，看第二張圖，上面的部分是農委會自己公佈的藥檢不合格的報廢數。

2月6號是1組報廢8箱128公斤，2月7號是12組報廢448箱8890公斤。

那麼農委會實際倒掉多少菜呢？從圖表中可以看到有很多單價是0的，這個部分也就是沒有賣掉的部分，整理好就是第二張圖下面的表

2月6日成交價在0的蔬菜共有3950公斤，2月7日成交價在0的蔬菜共有23740公斤。

所以在2月6號因為藥殘而報廢除以成交價在0的總量比例約為3.24%，2月7號因為藥殘而報廢除以成交價在0的總量比例約為37.44%。

這些都還是有找出來的喔，如果把其他沒找出來的算進分母，這比例會更低。

再來因為品質不好才銷毀，菜進了北農之後會進行判等，如果這些菜的品質是良或是格外，那品質不好銷毀當然講的過去，但很遺憾根據北農的資料，良或格外成交價0元的數量非常少，數量不到1噸。

大部分都是像第三張圖品質為優，結果價格掛零，甚至還有大芥菜出現品質是特結果價格掛0的慘況。

所以如果以2月6號農委會講的這兩個因子的影響不到5%，2月7號這兩個因子的影響不到40%。

就是菜太多賣不出去所以報廢處理，北農這樣的處理也沒有錯，但在政治的涉入後就變成不是把殘菜報廢處理，而是這些都是藥檢不過跟爛菜。

作者為知名評論人

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(中時新聞網)