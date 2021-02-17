綠委何志偉今日召開記者會表示，根據人力銀行調查結果發現，今年的年終獎金平均數落在1.11個月，低於去年的1.31個月，是8年以來新低，且實施無薪假的公司又增加，代表台灣產業仍處於「慘業」情況繼續，對此呼籲行政院展延今年6月底將到期的《紓困振興條例》。

行政院長蘇貞昌在上月曾表示，台灣在蔡總統領導下，對新冠肺炎防疫有成，是世界上少數經濟正成長的國家，股市也漲破1萬5千點，各方面都很肯定台灣。

但何志偉說，依據勞動部1月25日所公布無薪假統計，實施家數有381家，實施人數是4202人。較上一期增加了39家，377人。而截至去年10月底止，台灣旅行業者共有71家停業，幾乎是前年的2倍。

何志偉表示，《新冠肺炎紓困振興特別條例》在去年訂定，當中的第19條明定，條例施行至今年的6月30日止。另指出依據《稅捐稽徵法》第26條規定，若因天災事變等不可抗力事由或經濟弱勢者，無法在法定期間繳清稅捐者，可申請延期或分期繳稅，但不得超過3年。

何志偉指出，根據《彭博》報導，若透過疫苗接種情況來衡量，依照目前接種速度，全世界要恢復昔日正常生活，還需要7.4年的時間，希望政府伸出援手，讓稅金繳納分期延長，和產業一起渡過難關。

(中時 )