行政院副院長沈榮津23日主持「國土安全政策會報」，檢討2020年國土安全業務，對於2021年工作重點，沈榮津除請行政院國土安全辦公室及相關部會精進國家關鍵基礎設施防護演習，守護國人安全外，同時肯定桃園國際機場在疫情期間做好防疫、紓困及振興等，幫國人守好國門，並且希望桃機對於疫苗運抵台灣的工作，進行妥善處理。

沈榮津在會中表示，期許國土辦及各國家關鍵基礎設施主管機關，能從每次的國家關鍵基礎設施防護演習中獲得啟發，並將演習心得及經驗，作為未來精進參考，請國土辦持續做好演習相關規劃，並請相關單位配合。尤其是督導八大關鍵基礎設施相關部會的資安長，可要求相關單位從過去國外發生個案，作為演練題材蒐集的情境設定，以檢視自身防護作為。

聽取桃園國際機場因應疫情之持續營運作為報告後，沈榮津肯定桃機眾多公民營事業的努力，在疫情期間齊心做好防疫、紓困與振興等工作，幫國人守好國門，並維持機場的服務功能。桃機業者、免稅商店也都反映，政府紓困確實讓他們度過難關。

沈榮津強調，目前疫情還沒有結束，請各單位繼續努力，做好各港埠的防護機制及應變處理程序，保障旅客及工作人員安全。至於國人關心的疫苗運抵國門部分，也請妥善處理。

(工商 )