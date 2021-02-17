英國通訊管理局以不符合英國法律為理由，於2月4日駁回大陸官媒環球電視網牌照申請，大陸廣電總局隨即於大年初一，宣布禁播英國BBC世界新聞頻道，中英兩國上演大外宣戰爭。

美國立即聲援英國，美國國務院發言人普萊斯發表聲明，「譴責中國和其他獨裁統治人民的國家，剝奪人民取得網路的完整管道，以及媒體自由。」德國則根據歐洲委員會1989年簽署的跨境電視協議，認定環球電視網牌照失效，並停止其在德國的播出。

中國與西方國家對於新聞的價值觀分歧由來已久，西方媒體經常揭露大陸諸如新疆再教育營等負面訊息，北京早已不滿，但考慮與西方國家整體關係，並未大動作反制。

近年因新冠疫情、香港反送中騷動……等資訊不透明問題衍生衝突，大陸與西方國家對對方媒體猜忌日深，終於相互驅逐記者，限制對方媒體落地。短期內中英大外宣戰爭難以休止，更有可能波及其他國家。

媒體戰是價值觀戰場的延伸，各國政府對於境外媒體落地權，自有其准駁政策，其中最關鍵的核心是言論自由。中國擁有14億人口，其「維穩」是首要任務，管控成為必要的必要作為；即使民主自由如美國，川普遭到社群媒體聯手封鎖帳號，又有何立場置喙他國「媒體自由」呢？

不要忘了，當民進黨政府關中天新聞台時，英國和美國可是一語不發，如今夸夸「新聞自由」氣弱猶虛，說到底還不是雙標？