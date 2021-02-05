美國海軍陸戰隊高層透露，將於未來10年建立3個瀕海作戰團，並全數部署在在太平洋地區。美媒就此分析認為，美軍此舉就是為了軍事上遏制中國。

美國《海軍陸戰隊時報》報導說，美國海軍陸戰隊通過試驗和作戰，陸戰隊領導人正在尋找新的部隊編隊形式，專門為分散各地的前進基地提供作戰支援。海軍陸戰隊作戰實驗室負責人沃森上將(Ben Watson)在國防工業協會年度遠征作戰會議上說，從現在起到2030年前，陸戰隊要在太平洋建立3個瀕海作戰團。

報導說，美國海軍陸戰隊曾在去年5月宣佈，第一個以瀕海作戰團形式編制的美軍陸戰隊將駐紮在夏威夷。陸戰隊希望用3年時間對這種作戰團的架構和部署方式進行試驗，最後再確定此種部隊編制。

沃森說，首個瀕海作戰團預計將在2023財政年度具備初始作戰能力，其編制將包括部署在夏威夷海軍陸戰隊基地中的一個後勤單位、一個步兵營和一個炮兵連，另外的防空營成員則將來自夏威夷以外的地區。他說，這意味著會將一個作戰團分散在部署範圍較廣的多個小團隊中，而其範圍目前主要都會在在西太平洋地區。

美海軍陸戰隊作戰發展司令部的領導人曾表示，第2、第3個瀕海作戰團基地可以設立在關島或者日本。這種作戰單位可以在「任何封閉的、有爭議的沿海地帶」發揮很好的作用，如波斯灣、紅海或黑海。

報導稱，雖然瀕海作戰團的最終編制仍需要時間研究，但是預估的規模可能是目前該步兵團規模的1/2到2/3之間，這等於大約是1800到2000名海軍陸戰隊隊員的規模。在武器配置上，可能會使用聯合輕型戰術車輛、小型登陸艇、遠征攔截系統以及反艦導彈。其主要任務將包括建立遠征先遣基地，執行遠程反艦火力、戰機前進部署，情報監偵與防空預警。

(中時新聞網)