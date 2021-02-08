眼見爵士主控康利腿傷缺陣，「蜘蛛人」米契爾知道自己該怎麼做！米契爾8日交出27分、11助攻與9籃板的準大三元表現，帶領爵士103比95擊退溜馬，除了摘4連勝，也是最近16戰第15勝，目前爵士19勝5敗，續居聯盟戰績首位。

「從比賽的一開始，我就希望展現出自己所有能量，也能帶動全隊士氣，就算我們後面累了，還是可以繼續凝聚起來，」首節就摘11分的米契爾說，「我不是那種刻意追逐個人紀錄的球員，儘管隊友不斷提醒我，我卻只想找出影響比賽方式。」

米契爾在場上也獲得不少隊友火力支援，波達諾維奇拿下18分、5籃板及2助攻，克拉克生替補貢獻17分，戈貝爾16分、16籃板及3火鍋，看來就算突然少了康利助陣，爵士仍有辦法找到贏球方式，當然米契爾必須繼續保持這種絕佳狀態。

反觀溜馬以沙波尼斯20分最高，麥克戴摩18分居次，布羅格登15分、7助攻，這是溜馬最近6戰吞下的第5敗，不過目前他們仍以12勝12敗戰績排在東區第5，只是自從溜馬把歐拉迪波送到火箭後，他們的戰績就開始下滑，看來確實做了一筆爛交易。

(中時 )