先前嘲諷活塞後衛麥古魯德快要失業了的勇士「浪花弟」克雷湯普生，面對前NBA中鋒「大寶貝」葛倫戴維斯公開批評自己，「說出那些爛話，這就是他經常受傷的原因，這就是因果報應！」浪花弟不禁回嗆大寶貝，「我可在你面前一節拿40分！」

本季早就因為腳跟阿基里斯腱撕裂提前報銷的克雷湯普生，先前還客串起場邊球評，才會爆發嘲諷麥古魯德的風波，面對葛倫戴維斯批評自己受到報應，浪花弟說：「大寶貝！我們真的要弄到這一步嗎？我已經等不及下個球季在場上看到你了。」

擺明就在嘲笑葛倫戴維斯早已退役的克雷湯普生繼續放話，「只要我在場上碰到你，每一個回合我都會單打，我很可能一節就能砍下40分，畢竟你這個笨重的大傢伙想要追上我太困難了。」戴維斯自從2015年後，就沒在NBA場上打過球了。

聽到克雷湯普生的回應，葛倫戴維斯馬上不甘示弱嗆聲，「湯普生，你可能是對的，你有可能一節在我頭上砍下40分，但你也根本守不住我，在內線你就像一份美味的烤雞一樣，讓我為所欲為，我可以用我的生命跟你保證。」看來這兩人還有得互嗆。

(中時 )