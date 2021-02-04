湖人替補前鋒杜德利最近發表新書「NBA泡泡內幕」，內容提到同城對手快艇球星保羅喬治，杜德利強調喬治根本沒達成任何事，沒資格跟「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯兩大湖人球星相提並論，快艇總教練泰隆盧隨即回嗆，「杜德利出書？誰在乎？」

「我們聽到一些快艇球員在說，他們才是洛杉磯最強球隊，」杜德利在新書中表示，「對我而言，我不在乎里歐納德說這種話，因為他是衛冕冠軍，也不在乎貝弗利這種人說出這些垃圾話，因為他就是靠這樣養家糊口的，我們尊重他的拚勁。」

「但我認為保羅喬治說出這種話，就有點不太尊重人了，」杜德利表示，「他可從來沒有贏過任何東西，他的成就根本沒有辦法跟詹姆斯、安東尼戴維斯兩人相提並論，因此這帶給我們在隔離泡泡當中的額外動力。」

聽到杜德利出書抨擊保羅喬治，泰隆盧當然必須馬上護航，「一本新書？杜德利出的？我知道我不能在這裡亂罵，所以我不會這樣做的，但是誰在乎他呢？我們只需做好自己，打好自己的比賽，誰在乎別人說什麼？喬治本季表現優異，這就是我們關心的全部。」

(中時 )