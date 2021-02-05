櫃買中心5日召開上櫃指數股票型基金（ETF）標的指數資格認可審查會議，審查通過富邦投信申請之「彭博巴克萊15年以上新興市場美元主權及類主權債指數」之指數資格認可。

櫃買中心表示，該指數係採市值加權方式，衡量新興市場之美元計價、剩餘期間15年以上之投資等級主權債券及類主權債券之績效表現，目前由170檔成分債券所組成，平均存續期間為15.92年。

(工商 )