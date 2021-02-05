櫃買中心通過富邦投信債券ETF指數資格認可 15:022021/02/05 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心5日召開上櫃指數股票型基金（ETF）標的指數資格認可審查會議，審查通過富邦投信申請之「彭博巴克萊15年以上新興市場美元主權及類主權債指數」之指數資格認可。 櫃買中心表示，該指數係採市值加權方式，衡量新興市場之美元計價、剩餘期間15年以上之投資等級主權債券及類主權債券之績效表現，目前由170檔成分債券所組成，平均存續期間為15.92年。 期貨4類契約保證金 春節調高 活化籌資環境 櫃買中心修正規章 (工商 ) #櫃買中心 #富邦投信 #ETF #指數資格 #認可 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》活化籌資環境 櫃買中心修正相關規章 14:152021/02/04 財經 櫃買中高階人事 異動 04:102021/02/04 證券．權證 資金不斷流 台股後市可期 04:102021/02/05 投資理財 專家傳真－東西南北 全球布局新戰略 04:102021/02/05 專題周報 華義、倚強兩檔股票自2／5起預收款券 17:412021/02/04 財經 《傳產》台北核心信義區撐腰 壽險加碼南港新焦點 15:402021/02/05 財經 台股鼠年封關大豐收 全年暴漲3683點屢創史上新高 13:382021/02/05 財經 《集中市場》金鼠年漲3683點 外資連3賣 15:232021/02/05 財經 大型權值電子股領漲 台股力拚封關日收紅 09:232021/02/05 財經 ESG概念債券ETF 中信搶頭香 04:102021/02/04 證券．權證 把握基金優惠 台股投資省成本 04:102021/02/05 投資理財 財經熱門新聞 超商二軍蛻變重生 謝金河：若上市 股價將有大變化 - 要聞 對抗陸稀土管制令 日忙找救星 這國竟成新希望 - 財經 急出事了 一堆貨櫃又落海 歐海運巨頭再爆意外 - 財經 彭双浪：面板上半年有三大壓力 - 財經要聞 - 工商時報 大林蒲遷村住商土地一坪換一坪 另有3優惠6配套 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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