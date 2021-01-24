中國連接器與代工大廠立訊精密24日發表公告，揭露美國國際貿易委員會（ITC）對該公司展開337調查的進展。

界面新聞報導，立訊精密22日得知美國國際貿易委員會就該案簽發的兩份通知。該公司重申，此次337調查對立訊精密目前的生產、經營不會造成實質性影響。該公司將持續跟進上述事項的進展情況，積極與相關方溝通協商，同時做好應對方案。

立訊精密指出，作為一家高新技術企業，一貫重視智慧財產權的管理和保護，遵守各項智慧財產權法律、法規，透過成立智慧財產權部門，設置相關專業人員，積極展開智慧財產權的申請、保護和營運維護工作，該公司及下屬子公司目前有效專利共2,064件。

立訊精密表示，自公司進入高速通訊連接器領域以來，與美國連接器與線纜大廠安費諾在該領域的專利布局上各占優勢，在保持積極開放的溝通下，對彼此專利各有所主張。而立訊精密已成立專門的工作組，並聘請美國337調查及專利訴訟律師團隊積極應對此次337調查。

此次調查為2020年12月18日安費諾在向ITC提出申請，指控立訊精密及其子公司侵犯其產品的專利，請求ITC發出有限排除令、禁止令。

(工商 )