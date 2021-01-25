由於汽車半導體產品的短缺，德國汽車製造商福斯(Volkswagen)發言人周日表示，已經與主要供應商進行可能的索賠談判。

由於車用晶片的全球大缺貨，部分汽車製造商正在刪減產能或讓工廠暫時停工，以因應該狀況，部分的原因也可歸因於美國前總統川普對幾家中國主要晶圓代工廠的制裁行動。

對於福斯來說，重要的是降低半導體產量瓶頸的問題，福斯發言人指出，將與供應商緊密合作，以解決問題，並且包括與供應商檢視索賠的要求。據了解，全球最大車用零件供應商博世(Bosch)以及Continental集團將直接受影響，其供應的車用晶片由英飛凌等設計，並交由台積電等製造。

據業界了解，福斯曾在去年春季第一次封鎖之後對供應商表達，稱會將產能提高到疫情前水準。然而半導體製造公司仍然將產能移到其他高成長部門，例如消費者電子產品，讓汽車產業客戶獲得所需較少的晶片。

福斯正與其他的半導體供應商進行替代供應談判，但部分人士擔憂可能導致較高的價格。據汽車周刊(Automobilwoche)進一步報導，福斯希望博世與Continental能夠共同承擔責任，並對於導致成本的增加，能對福斯進行賠償。

如果供應商下訂太少的晶片，沒能符合交貨責任，他們可能最後會分擔停產的成本，LBBW分析師Biller表示。而成本可能在200~300萬歐元。

博世發言人指出，正努力維持供應鏈，將直接與客戶和供應商討論半導體短缺的所有其他進一步問題。Continental沒有提出評論。

據了解，賓士汽車可能會循著福斯的途徑，也向供應商進行索賠。BMW集團至今還沒受到供應鏈瓶頸的影響；銷售長Nota在上周曾對媒體表示，已經下訂2021年的數量，預計供應商將準時交貨。BMW曾在2017年因博世的供應轉向，被迫部分停工，並向博世索賠。

彭博上周末率先報導，德國經濟部長已致電台灣經濟部，請求經濟部能敦促台積電解決相關問題。德國正在計畫在德國和歐洲能增加半導體產能的供應。

(時報資訊)