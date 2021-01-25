美商默沙東藥廠周一宣布停止研發兩款實驗中的新冠肺炎疫苗，因為初期臨床實驗顯示其防護力不佳。目前全球疫情持續擴散，但已被批准使用的疫苗數量仍無法滿足大量接種需求，因此默沙東退出疫苗研發，讓人擔心疫苗不足問題更難解決。

默沙東表示該兩款疫苗注入人體後所產生的免疫反應，不如新冠肺炎的康復者，或已被多國批准使用疫苗的接種者。

默沙東是全球重要疫苗生產商之一，因此原先有許多科學家和公共衛生專家對其疫苗寄予厚望。但默沙東退出疫苗研發後，代表能合符使用資格的潛在疫苗更少，更難解決目前龐大的接種需求來控制疫情。

根據世界衛生組織（WHO）資料，目前約六十款新冠肺炎疫苗正進行人體實驗，但只有包括輝瑞和莫德納等少數疫苗，獲得多國主管機關授權使用，因此令疫苗供應量大受限制。

輝瑞和莫德納的疫苗，在後期臨床階段實驗結果顯示防護力逾94％。阿斯特捷利康的疫苗，在部份最後階段實驗結果顯示防護力至少62％。

默沙東停止研發疫苗後，未來數周將等待兩款治療新冠肺炎藥物的試驗結果。若結果屬正面，就會向各國主管機關申請使用批准。

默沙東已跟美國政府簽下3.56億美元協定，只要其治療藥物被批准使用，就會向美國政府出貨。

默沙東疫苗臨床研究部負責人卡特桑尼斯（Nick Kartsonis）說，正迅速讓社會知道該公司能把研發重心放回在治療藥物上。他說，目前並不清楚為何公司的兩款疫苗沒有很大的防護效果。

默沙東沒有向外提供研究結果，但其研究會在同業審查的醫學雜誌發表。未完成疫苗的研發費用，會列入去年第四季未指定稅前費用項目裡。

(工商 )