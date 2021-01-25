成功大學管理學院和台積電共同規畫「雲端大數據基礎建設之實務」課程。（成大提供／李宜杰台南傳真）

成功大學管理學院和台積電共同規畫「雲端大數據基礎建設之實務」課程，攜手雲端資訊龍頭大廠，包括 HPE（慧與科技股份公司）、VMware、Cisco（思科系統股份公司）、Oracle（甲骨文公司）、SAS（賽仕電腦軟體股份有限公司）、Red Hat（紅帽軟體股份有限公司）、Splunk（思博軟體股份有限公司）等，結合資訊基礎建設架構的設計與AI操作的實務及理論基礎，分享業界經驗。

「雲端大數據基礎建設之實務」課程開放全校碩士生選課，並鼓勵研究生跨域學習，讓高等人才活用大數據於各學研領域。課程採12周專題式密集授課，打破傳統課程18周限制，以利學生完整吸收個別專題內容。

同時，還將廣邀業界專家分享實作經驗，協助學生未來快速銜接職場。「雲端大數據基礎建設之實務」課程將邀請台積電資訊建構暨服務通訊處主管，分享資訊基礎建設如何關係著系統的穩定度與運作效率，同時解說如何設計高穩定、高效率系統的基本概念，並分享台積電為了提供生產不間斷的服務，如何打造高穩定度的資訊系統。

除了台積電，相關國際大廠業師亦至課堂上分享實務經驗。例如 HPE 作為提供資訊基礎建設的領導廠商，將分享自身的技術優勢，如何協助世界級公司釋放資料的價值，並快速應付多變的科技；VMware業師也將帶領學生學習資料中心的現代化改造，提供速度和靈活性兼具的應用程式，以支援全球企業創新與成長。

其他國際大廠如 Cisco、Oracle、SAS、Red Hat、Splunk等業師接力授課，內容涵蓋「新世代資料中心的發展趨勢與自動化管理」、「新世代資料處理技術暨演進」、「容器與K8s的發展魅力」、「數據分析AI維運，驅動企業IT現代化」等，將教室搖身一變轉化為產業現場。

「雲端大數據基礎建設之實務」課程由成大管理學院院長黃宇翔以其專業領域，結合台積電及其他國際資訊大廠通力打造。黃宇翔指出，管理學院以該課程作為與台積電產學合作的起點，期望透過長期交流，持續發展產學合作，了解資訊業界人才需求及AI應用技術發展趨勢，以調整研究及教學策略，為管理學院及台積電打造學用合一、產學互助及企業實踐社會責任的三贏新局，為產學合作奠定堅實的基礎，同時也有效舒緩南部地區資訊產業需才的燃眉之憂。

(中時 )