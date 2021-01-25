昨天從美國發射的「玉山」、「飛鼠」立方衛星已經過台灣上空兩次，但是國家實驗研究院-國家太空中心都沒有能夠建立聯絡，他們將會再明天早上10點再次嘗試。

1月24日，美東時間24日晚上11時(台北時間早上10時)，知名太空運輸公司SpaceX的獵鷹9號火箭(Falcon 9)搭載了143枚小型衛星在佛羅里達州卡納維拉爾角發射升空，任務相當順利，所有衛星都進入預定軌道。143枚小衛星裡頭，其中有來自台灣的「玉山」、「飛鼠」兩個小型立方衛星。

據國研院網站，飛鼠衛星是由中央大學研製的科學衛星，酬載是自製的電離層探測儀(CIP)，是福衛五號先進電離層探測儀AIP的縮小版。此探測儀能現場量測繞地軌道上電離層的電漿特性，包括溫度、化學反應、電動力學等，偵測出電漿不規則體，以研究它對衛星和地面無線電通訊的干擾。

至於玉山衛星，是由騰暉電子公司與其他公司共同研製的通訊實驗衛星，，酬載著自動識別系統(AIS)和自動封包回報系統(APRS)接收器。衛星上AIS接收器可以接收衛星下方船隻發出的AIS訊息，儲存船隻的航行軌跡和附帶訊息到衛星上。等經過地面站，衛星經由UHF無線頻率將AIS訊息下傳。這樣可以追蹤全球的船隻航行軌跡，有助船隻航行安全。同樣的運作方式，衛星上APRS接收器可以接收車輛上APRS發射器發出的訊息，做交通監控；也可以接收地面裝置發出的APRS訊息，做大範圍的環境監測。

然而，1月25日上午10時05分，理論上衛星已通過國家太空中心的玉山地面站、國立中央大學地面站，但是卻沒有收到衛星傳下來的訊號；晚上8點39進行第2次通聯嘗試，依舊未收到訊號。

目前國研院還沒有放棄，持續在調整衛星接收天線的角度，將會在於1月26日上午10點，在玉山與飛鼠立方衛星第3次繞行到台灣上空時，再嘗試與其通聯。

(中時新聞網)