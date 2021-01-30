為讓陸軍官兵建立科學訓練的觀念，加強營養、恢復、心理與訓練各層面的專業知識，以協助官兵通過「陸軍戰鬥體適能鑑測」(ACFT)並降低受傷率、改善戰備水平與戰場表現；美國陸軍「初級訓練中心」(CIMT)25日於艾尤提斯堡(Fort Eustis)，舉辦為期10週的「整體健康與體適能」 (Holistic Health and Fitness, H2F)種子教官培訓課程，矢言落實2026年部署專業科學訓練團隊到現役110個旅級單位的目標。

TRADOC新聞稿指出，為讓現役110個旅級單位都有H2F的專業訓練團隊，從而提升士兵在ACFT的表現，CMIT展開為期10週、每週3次的種子教官講習。參加者來自陸軍各專業領域，包含陸軍身體組成計畫(Army Body Composition Program, ABCP)成員、產後官兵、手術後官兵，或正努力嘗試通過ACFT標準的士兵。

在每週3次的課程中，學員將學習包括運動生理、營養學、運動心理、精神與睡眠的專業知識，而最終目的將是為自己或他人擬定客製化的訓練計畫。

其中，就營養學而言，布斯帝約(Brenda Bustillos)少校將教導學學員如何針對個人營養需求，建立客製化營養菜單。在每次體能訓練後，ABCP的成員都會與布斯帝約少校舉行小組對談，討論如何健康飲食，並滿足身體在不同運動模式下所需的營養素。

為提高心理抗壓能力，學員每週都要上「適應力專精訓練」課程(Master Resiliency Training)。學員在課程中會學習透過5個指標來評估自己目標是否具可實現性，包括具體、可量化、可達成、現實的與有期限5種指標(SMART)。

與此同時，學員也會學習如何在進行體能訓練時，處理各種認知挑戰。例如，在體能訓練的場地藏匿多張紙牌，當參與者完成訓練時，詢問其各張紙牌安放在哪裡。這樣的訓練讓士兵在完成任務的同時，仍保持對周遭環境的理解能力。

就精神課程而言，其主要建立士兵的價值觀與內在各元素，進而驅策士兵精益求精、成為更好的人。

當問及此次活動的核心目的為何，參加者沃克(Jacob Walker)上士回答，「我的目標是學習H2F計畫中的新知識，好讓自己從手術創傷中恢復，並把科學訓練帶回我單位訓練更多人」。另1名參與者金中士(Kenya King)則表示，其目標是用所學得的知識，協助更多士兵用更科學、健康的方式通過ACFT的考驗。

作為ACFT的配套計畫，隸屬於美陸軍訓練暨準則指揮部(TRADOC）的CIMT於2020年頒布H2F計畫，並矢言2026年之前，要部署專業健身團隊至現役110個旅級單位，以全面提升士兵戰場運動表現。

新聞稿解釋，H2F透過提升士兵身體、心理與精神健康，以提升部隊殺傷力與戰備能力。儘管ACFT因國會要求完成對軍中各族群影響的獨立研究報告，而仍處於數據研究階段；但陸軍仍要求士兵持續訓練，好隨時能因應陸軍宣布正式採計ACFT成績。也因此，陸軍仍持續推展H2F計畫。

(中時新聞網)