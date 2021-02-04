勞動部勞動力發展署中彰投分署積極推動產訓合作，今年再度與大立光電股份有限公司及星歐光學股份有限公司開辦「光學產業機械加工班」，計招收20個名額，訓練費用由政府全額補助，為鼓勵民眾參訓，訓練期間不僅由廠商提供訓練津貼外，結訓後如經正式僱用，將於報到時再加碼發給7萬5千元，歡迎年滿15歲以上、高中(職)以上畢業的待業民眾把握機會。

中彰投分署林淑媛分署長指出，為提升待業民眾就業技能及為企業培訓所需人才，透過產訓合作方式與用人企業共同規劃訓練課程，訓練依廠商用人需求客製化量身打造，提供紮實的技能訓練及現場實作，並建立結訓即就業的人才培訓模式。

「光學產業機械加工班」訓期約為6個月，第一階段於中彰投分署台中職業訓練場進行5個月的專業技能訓練後，第二階段則安排至合作廠商進行1個月的實務訓練，透過產訓合作的訓練模式，有效提升參訓學員就業技能及培育廠商所需人才，創造學員及廠商雙贏。以去年1月結訓的班級為例，結訓後有九成的學員獲合作廠商正式僱用，立即無縫接軌職場，學員訓後滿意度更高達97％。

原本大學就讀會計系的家昕，畢業後一直找不到薪資與期望相符的會計工作，偶然間看到「光學產業機械加工班」的招生資訊，因為不限相關科系或經驗就可以報名，所以決定試試看。經過中彰投分署5個月紮實的技能訓練後，不僅職場實習時能快速上手，而她認真的工作表現，結訓後也獲大立光電正式僱用，讓她成功轉換跑道。

該專班訓練期程為110年4月19日至110年10月22日，報名期間自即日起至3月30日止，有意報名者，可上中彰投分署網站（http：／／tcnr.wda.gov.tw／）首頁連結招生訊息查詢招訓簡章，或連結臺灣就業通網站（www.taiwanjobs.gov.tw ／）線上報名，想進一步了解課程資訊，亦可撥打04-23592181分機1266洽詢。

(中時 )