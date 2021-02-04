考試院長黃榮村今天宣布，將在農曆年後成立「考試院數位轉型委員會」，由他親自主持，並邀請其他政府機關和民間專業人士參與，借重外部的智慧與經驗，強化數位治理能量，目前已盤點強化資安防護等五個子計畫，將列為2021年優先推動的工作。

考試院今天舉行年前最後一次院會，黃榮村在會中就任5個月的成績單，期勉團隊繼續努力讓考試院更開放、更有活力。他說，本屆秉持「開放的考試院」精神，致力於「三個強化」。

首先是「強化制度研討」，五個月來舉辦了一系列關於考選人才、人力資源管理、數位治理等研討會，精進改革文官體制。

其次是「強化社會溝通」，包括成立臉書粉絲專頁、網路直播各項活動，發行「國家人力資源論壇」電子報，強化與社會的連結，就國家考試的推廣邀大專院校座談，就文官體制和地方政府座談，未來都會擴大辦理。

在「強化院際合作」方面，為增進與行政院人事總處的協調合作，雙方已成立工作平台；與監察院國家人權委員會攜手，共同推動文官人權教育訓練；配合司改國是會議結論，推動法律專業人才考試改革的部分，考試院、司法院和行政院也持續共同研商，已有相當進展。

黃榮村指出，考試院作為國家人力資源部門，必須持續配合國家發展政策和用人機關需求，不斷改革考銓保訓等制度。未來要致力的工作項目很多，已納入「考試院第13屆施政綱領」當中。

他也在會中宣布，將於年後成立「考試院數位轉型委員會」，目前已盤點五個子計畫，包括考試電腦化、政府人事資料庫整合運用、Open Data計畫、考試及格證書電子化及強化全院資安防護等，將是2021年優先推動的工作。

委員會將由黃榮村親自主持，他說，除了考試院所屬部會的戰力整合，也會邀請其他政府機關和民間專業人士來參與，借重外部的智慧與經驗，強化數位治理的能量，讓考試院繼續打開大門，隨時代發展不斷進步。

(中時 )