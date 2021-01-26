台灣高鐵（2633）為善盡企業社會責任，積極推動供應鏈管理以促進供應商永續發展，特別於今年初完成「高鐵採購網」建置並上線開放廠商投標。

台灣高鐵表示，「高鐵採購網」藉由採購作業電子化建置，大幅減少紙張使用、落實環境保護，更進而提升高鐵各項採購案件的招、投、審、決作業辦理效率，並可減少供應商投標成本，提高供應商投標意願，達到擴大商源目的，為公司及股東創造更大效益。

台灣高鐵指出，「高鐵採購網」上線後，可將採購方和供應商之間的溝通作業流程化，把過去透過郵件、電話、傳真的業務流程，改由供應商以電子形式進行投標，不僅可提升採購效率、減輕人力成本，更可依照系統設定之採購標準作業流程（SOP），對各項投標資料進行第一層的把關、檢核，提升公司治理、公開透明的要求標準。

「高鐵採購網」的建置，是台灣高鐵公司以實際行動展現高鐵4T精神中-「永續關懷」（Touch）的持續努力，更是強化推動ESG（環境、社會、公司治理）理念的具體作為。

台灣高鐵表示，希望透過永續供應鏈的管理，發揮對供應商的正向影響力，以符合公平、公開、透明原則，提升審標、投標之效率並節省資源耗費，進而吸引潛在商源參與投標，鼓勵供應商朝共創互利共享的永續經營理念一起邁進。

「高鐵採購網」在今年1月正式上線前，台灣高鐵公司採購處已先行於台北、桃園、高雄等地積極召開共12場次對供應商公開說明會，總計吸引403家供應商、約600人次報名參加，與會供應商均對高鐵公司致力讓採購程序公開透明的作法表示支持，更願積極響應無紙化投標，期待降低投標成本。採購作業整體效益提升，是高鐵、供應商以及旅客、股東等利害關係人共創多贏的最佳選擇。

未來，台灣高鐵公司將繼續以「專業運輸」（Transportation）、「創新科技」（Technology）、「深耕在地」（Taiwan）以及「永續關懷」（Touch）之4T精神作為發展主軸，致力提升服務品質、追求營運績效，更希望將企業社會責任思維融入經營策略中；讓台灣高鐵不僅提供旅客安全、舒適、便捷的旅運服務，更以促進社會永續發展標準與格局，落實邁向永續未來的決心與承諾，積極實現讓高鐵「成為引領進步、創造美好的生活平台」之企業願景。

(工商 )