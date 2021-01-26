據吉林省衛健委通報，25日0-24時，全省新增確診病例7例（均由無症狀感染者轉為確診病例），治癒出院1例，病亡1例；新增無症狀感染者15例，均是在隔離醫學觀察的人員中通過主動檢測篩查發現，無症狀感染者解除隔離醫學觀察1例。長春、通化、松原局部地區發生疫情後，省商務廳推三措施，保障重點地區生活必需品供應，強化監測預警、強化貨源保障、強化應急直供。

吉林省25日疫情具體情況如下：長春市1例確診病例治癒出院，1例無症狀感染者解除隔離醫學觀察；通化市有7例無症狀感染者轉為確診病例，1例確診病例病亡，透過對隔離醫學觀察的人員開展主動篩查，新發現15例無症狀感染者。

據陸媒報導，截至25日，吉林全省累計報告確診病例280例，目前，對以上確診病例已轉運至定點醫療機構隔離治療，對以上無症狀感染者已轉運至定點醫療機構隔離醫學觀察。

面對疫情，吉林省商務廳推出三大措施，保障重點地區生活必需品供應。一是強化監測預警，實時調度重點地區、密切關注農村地區糧、油、肉、蛋、奶、菜等生活必需品供應和價格情況，做好市場分析研判，及時採取措施，積極穩妥應對。

二是強化貨源保障，組織批發市場、連鎖商超，整理貨源渠道，加強產銷協作，加大市場投放，穩定市場供應，加強與電商平台合作，拓寬配送渠道。

三是強化應急直供，調動全省409家重點保供企業，建立直配機制，開闢綠色通道，第一時間直達，確保重點地區生活必需品供應不斷貨。

(中時 )