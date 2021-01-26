前日創下歷史新高的韓股，26日受到市場擔心美國另輪紓困案是否如願推行下，即使韓國2020經濟成長實際數字優於預期，但疲弱權值股領跌，KOSPI早盤都在平盤下游走。KOSPI指數暫為3,156.58點，下跌52.41點，跌幅1.63%。

晶片雙雄三星電子與SK海力士分別下跌2.5％和3.7％，樂金化學與現代汽車也都跌超過2％。

美國拜登1.9兆美元紓困案，現在似乎遇到阻力，遭到在野共和黨的反對。同時，儘管韓國2020經濟實際成長數據優於市場預期，但投資人還是戒慎恐懼。

三星證券(Samsung Securities)表示，外資與法人在KOSPI每次創新高時，都會減持部位。韓股在美國另輪紓困方案正式塵埃落地之前，將會出現上下震盪現象。

美國第四季經濟成長率，美國聯準會報告，以及大企業財報，都是投資人本周關注重點。

最新匯價，目前1美元可兌換1,101.4韓元，韓元貶值0.06%。

(時報資訊)