港府宣布復星／BioNTech疫苗在香港緊急使用，預料首一百萬劑於一月下旬抵港。除了BioNTech疫苗外，特首林鄭月娥今日出席行政會議前，被問到是否已向北京要求國藥疫苗供港，她回應稱已正式向中央提出向香港分配由中國生產或研發的新冠疫苗，而大陸生產或供應的疫苗，亦是受到香港核准疫苗使用法律框架，她強調爭取讓市民安全有序盡早接種疫苗，自己會「盡最大努力」。

被問到是否已向大陸要求「國藥疫苗」供港，林鄭月娥表示記者提問是正確，她解釋早前香港已與3間藥廠達成預先採購協議，復星／BioNTech的供應時間最快2月底來港，牛津阿斯利康疫苗最快下半年到港；本來供應時間最早的科興疫苗但仍欠缺數據，故11月訪北京時已向中央提出有需要時向中央提出向港供應大陸生產或研發疫苗，已在8、10日前認為時間已到。

稍早，星島日報披露，林鄭月娥已正式向北京提出要求，希望向香港提供國藥疫苗。港府消息人士表示，由於國藥疫苗已獲得國家衛健委批准使用，而且在大陸廣泛接種，若北京答允供港，目前的疫苗審批機制會將這些因素考慮在內。

(中時 )