有水果攤自製看板，以指揮官陳時中照片寫上「你不想過年，但我想過」，呼籲大家戴好口罩。(蔡依珍攝)

大湳市場26日人潮掉一半，攤商也有1／3主動休市，生意慘淡。(蔡依珍攝)

確診退休教師夫婦足跡遍及桃園八德，大湳市場26日人潮掉一半，攤商也有1／3主動休市，生意慘淡，有水果攤自製看板，以指揮官陳時中照片寫上「你不想過年，但我想過」，呼籲大家戴好口罩，當地里長王錫文喊話：「確診足跡不代表有疫情！」加強廣播希望重拾消費者信心。另外星上星港式飲茶、Moominlu Bakery仍停業消毒一天。

「人潮至少少一半以上！」八德區大同里長王錫文說，大湳市場至少500攤，每日人潮至少1、2000人，周末更是人擠人，25日公布確診足跡後，攤商都擔憂生意受影響，有1／3店家看到報導，26日自主休息。

「比想像中好了啦！」王錫文不諱言，原本預估恐會像南門市場一樣只剩1成，但衝擊不如想像中大，推估可能是1個月前就加強廣播宣導戴口罩，也溫馨提醒不戴會罰款，攤商和民眾戴口罩比例達9成，上周市府宣布強制戴口罩後，幾乎人人都「戴好戴滿」，店家和民眾不覺得改變太大。

王錫文說，25日起里辦公室就免費提供抗菌液給攤商，一連2天下午都加強消毒，尤其今日下午會由化學兵消毒，希望重拾消費者信心，他也喊話強調，確診足跡不代表有疫情，只要大家遵守防疫規定，很快就會恢復正常。

桃園市長鄭文燦也表示，周一公布的足跡大部分都在八德地區，除了第一時間已經完成社區足跡的消毒，26日下午也請環保局偕同33化兵群進行八德的大範圍社區消毒，讓社區風險降低，讓市民可以安心。

(中時 )