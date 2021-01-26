8歲男童音樂公園滑草撞破頭 葉元之要求改善

上個月才開放的板橋音樂公園兒童遊戲區，上周末一名8歲男童在滑草坡道遊玩，不慎額頭撞到前方石椅，送醫縫13針，新北市議員葉元之今（26日）邀家長與市府相關單位前往會勘，交通局承諾，將在2周內於石椅周邊裝設護墊，並評估遷移石椅的擺放位置，同時會做好遊戲區的使用告示，避免有兒童再次受傷。

男童媽媽向葉元之反映，上周六下午帶小孩到共融式兒童遊戲區遊樂，媽媽坐在溜滑梯斜坡前石椅，小孩則從溜滑梯旁平滑草坪溜下，因下滑時煞車不住，往石椅直衝，當下頭破血流。媽媽心疼不已，將小孩立刻送醫，額頭縫了13針。家長希望將經驗提供給市府，改善潛在危險，避免憾事再次發生。

葉元之邀家長及相關單位到遊戲場會勘。（葉元之服務處提供）

交通局表示，經調錄影帶，看到男童是直接從草坪上坡往下直衝，才釀成意外，遊戲設施的設計是讓小朋友用像溜滑梯滑的，並不是讓小朋友在上面跑，未來會加設告示牌，提醒家長和小朋友。

葉元之表示，小朋友看到遊戲區都相當興奮，各種玩法本來就難以控制，現場也沒有設立相關遊戲使用告示牌，既然憾事已經發生，市府應該思考如何將遊戲區的危險性降到最低。

交通局指出，設施開放前有經過相關單位評估，在溜滑梯下擺放木屑作為緩衝，事前已有考量安全防護，會在兩周內先在石椅上加裝安全護墊，減緩可能發生衝撞造成的傷害，並研議調整石椅及坡道的距離，加強遊戲區的安全。

(中時 )