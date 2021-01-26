救護人員抵達時，3人已自行脫困，有救護車送往醫院救治

國道一號嘉義交流道北上往嘉義出口今26日上午9點左右，一輛小貨車失控衝過護欄，整輛車翻覆在邊坡，造成車上三人受傷送醫，目前事故原因警方還在調查中。

嘉義市消防局救災救護指揮科上午9點07分接獲報案，指稱國道一號嘉義交流道北上往嘉義出口有小貨車翻覆事故，立即派遣第一大隊德安分隊及文化分隊，出動救助器材車一台以及救護車兩台出勤前往救護。

救護人員抵達時，發現現場為一輛廂型車翻覆匝道口草皮上，據事故現場人表示，3人從台南來嘉義工作，疑似不慎衝撞路邊護欄，導致車輛翻覆於邊坡下方，救護人員抵達時，車上3人已從車內脫困。

經救護人員檢視，64歲王姓男子頭部疼痛、57歲甘姓女子頭部及頸部疼痛、59歲陳姓男性男子肢體擦傷，立即分別給予傷患頸圈固定、清洗傷口、包紮止血等處置，均送往衛福部嘉義醫院進行診治，相關車禍肇事原因由警方調查處理中。

(中時 )