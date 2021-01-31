閃紅燈與閃黃燈路口2車強碰 撞擊力驚人 15:102021/01/31 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 撞擊力道大，陳的轎車當場翻覆。（讀者提供／張妍溱台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 50歲王姓男子31日凌晨駕車從大里區東明路，西往東方往內新方向行駛時，與23歲陳姓男子駕駛自小客車、北往南方向沿益民路在路口碰撞，因撞擊力道大，陳的轎車當場翻覆，車禍肇事責任須調查釐清。 霧峰交通分隊長蘇于真説，車禍發生的路口，王姓男子當時的行向號誌是閃紅燈，陳姓男行向號誌閃黃燈，經調查2車駕駛無受傷，但陳姓駕駛下車時自稱受傷，但無明顯外傷，雙方駕駛無酒精反應。 陸衝刺新能源車 上海再加碼 母女上梅嶺賞花 2年進口車冒煙起火燒毀 (中時 ) #駕駛 #路口 #撞擊力 #王姓男子 #號誌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 湖口男子帶毒見警心虛 落跑慌亂中自撞翻車 09:402021/01/31 社會 台中男子酒駕失控衝撞計程車 運匠受傷送醫 10:392021/01/31 社會 大學生涉世未深當詐騙車手 萬華警埋伏逮到2人 12:552021/01/31 社會 84歲葉春伸 蟬聯澎湖高麗菜王 04:102021/01/31 地方新聞 解決神岡中山路、大洲路口交通瓶頸 周永鴻籲先退後停車線 11:002021/01/31 生活 登山客墜落20米山谷 台東空勤黑鷹直升機吊掛救援成功 12:162021/01/31 社會 死亡車禍多 高巿府指無關政黨輪替 04:102021/01/31 地方新聞 駕駛怨常誤入水泥廠 公路總局增設蘇花改大型指示標誌 14:162021/01/31 生活 連署突破37萬份 羅智強完成第三次環島 喊當光榮在野者 10:192021/01/31 政治 陸網購規模人民幣11.76兆 連八年稱霸全球 04:102021/01/31 全球財經 梁佑南忍27年終吐丈夫婚後真面目 何篤霖聽完崩潰：想離婚 09:562021/01/31 娛樂 社會熱門新聞 公公做泡麵蒸蛋讓媳婦險吐出 料理照瘋傳：上面全是蛆？ - 社會 紙箱害女大生慘遭砂石車輾斃？民眾：騎槽化線問題才大 - 社會 - 旺報 幼兒園女童疑遭虐 園長：已將老師調離現職 - 社會 伴郎喝醉上錯床 聽呻吟聲驚：不小心騎到朋友妻 - 社會 母女上梅嶺賞花 2年進口車冒煙起火燒毀 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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