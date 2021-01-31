50歲王姓男子31日凌晨駕車從大里區東明路，西往東方往內新方向行駛時，與23歲陳姓男子駕駛自小客車、北往南方向沿益民路在路口碰撞，因撞擊力道大，陳的轎車當場翻覆，車禍肇事責任須調查釐清。

霧峰交通分隊長蘇于真説，車禍發生的路口，王姓男子當時的行向號誌是閃紅燈，陳姓男行向號誌閃黃燈，經調查2車駕駛無受傷，但陳姓駕駛下車時自稱受傷，但無明顯外傷，雙方駕駛無酒精反應。

(中時 )