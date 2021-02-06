台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員陳冠宏、施浚揚日前擔服巡邏勤務，於上午10時許獲報有緊急救護案件，員警火速到達現場發現是一名年逾7旬的廖姓老婦，買完菜要搭公車返家，但因雙腳無力，重心不穩而跌倒，在現場員警不斷地勸說下才同意打消搭車返家的念頭，由員警聯絡家屬到場接老婦回家。

警方指出，經了解老婦當天獨自到南屯市場買菜，結束後在黎明路與南屯路口等公車時因站立太久雙腳失力、重心不穩而跌坐於地上，熱心路人見狀立即報警，經119初步包紮救護後所幸身體並無大礙。

當下老婦不願麻煩員警，執意要坐公車返家，但其已行走不便，上下公車恐有困難，經現場警消的積極勸阻下才終於打消搭乘公車的念頭。員警立即聯繫家屬，並於現場聊天關懷她的身體狀況陪同等待家屬前來接回，深獲家屬感謝。

南屯所長江松泳表示，年長體弱者盡量避免單獨外出，平常家屬也可以在他們身上放聯絡名片或電話號碼，以便有緊急狀況可迅速聯絡家屬。

(中時 )