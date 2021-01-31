台中市大里區傳遭油燙傷意外，林姓夫妻31日下午在新南路1棟大樓公寓住處，煮晚餐時油炸肉類等食物，不慎油鍋瞬間起火，夫妻倆見火勢太大很緊張，趕緊用鍋子裝水潑灑試圖滅火，卻遭熱油噴濺燙傷，最後以滅火器自行滅火，經消防救護人員協助送醫後無大礙。

台中市消防局指出，接獲民眾報案指出，火警發生時間是當天下午4時8分，消防局出動十九甲、國光分隊及第3大隊，當人車抵達，住戶告知已使用滅火器自行撲滅火勢，並將2人送醫。

據了解，林姓丈夫因臉部遭熱油噴濺燙傷，林姓妻子為手臂燙傷，2人意識清醒，送醫救護後均無大礙。

消防局指出，當油溫過高或製作不慎，很容易造成油鍋起火狀況，其實用水滅火「火燒更旺」，因油密度比水小，會浮在水上，當化成水蒸氣四散，讓火勢增強；正確的滅火方式是先蓋鍋蓋（阻斷空氣、助燃物）、關爐火，觀察靜置數分鐘以上，待冷卻再開鍋蓋。

(中時 )