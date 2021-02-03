網友爆料一家位在新北市樹林區的豆腐工廠環境惡劣，豆腐成品擺在外頭竟任由整群蒼蠅停靠，白色的豆腐上竟有密密麻麻、像是「黑芝麻」般的蒼蠅，讓附近居民紛紛作噁，此外該廠根本沒有營業登記，沒有污水排放系統、使用回收油等；該工廠的負責人昨(３)日出面澄清，一切都是前妻的惡意抹黑，強調工廠都有清潔；目前衛生局已出面稽查，如有不法將勒令關廠。

網友在臉書「爆廢公社」張貼出7張照片，一家位在新北市的豆腐工廠環境相當惡劣，爆料廠內的冰箱根本沒有清理、使用回鍋油，製作出的豆腐成品擺在外頭，許多蒼蠅停在上頭，「更誇張的是，工廠根本沒有營業登記」，沒有設置排放汙水系統，甚至沒有廁所化糞池。

一名網友在臉書爆料，一家位在新北市樹林區的豆腐工廠環境相當惡劣，店家將豆製成品擺在外頭任由整群蒼蠅停靠。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

對此，據《ETtoday》報導，該工廠的林姓負責人出面說明，放在外頭吸引大量蒼蠅的豆腐都是壞掉、準備丟棄的，所有豆腐都是自產自銷，賣給附近的市場、攤商，不承認工廠環境骯髒，甚至控訴是前妻與前員工的惡意抹黑；他說與前妻離婚後，對方另起爐灶，搶走他一半以上客人，加上他出車禍開刀，原本想要就此停業，工廠才會一陣子沒運作，看起來稍微破舊。

林姓負責人說，近日因為考量到生計，才會繼續開業，不料卻碰上爆料，讓他相當痛心，一再強調工廠先求前都由前妻經營，一切都是私人恩怨造成。不過有自稱是前員工的網友反駁說，被踢爆的成群蒼蠅照片，豆腐排列地相當整齊，不像是要丟棄，甚至還看老鼠在偷吃豆腐。目前新北市衛生局立刻派員前往稽查，將會依法究辦，若工廠沒有證照就會勒令關廠。

(中時新聞網)