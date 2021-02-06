網友點名性騷雞排妹 許效舜50人律師團找你講清楚

「雞排妹」鄭家純爆料遭歌手翁立友性騷後，又鬆口曾被主持人曾國城撞胸，引發軒然大波，對此有網友挖出雞排妹先前上《瘋神無雙》片段，點出當時許效舜不僅對雞排妹牽手還摟腰，推測恐怕是下一波遭點名的對象，對此，許效舜回應：「不想隨之起舞，若不妥電視台也不會同意播出」，不過今天在基隆有活動的他，也對此事做出說明，表示將遏止網路霸凌一再重演，更強調：「傷及無辜都要付出代價」。

許效舜感謝雞排妹聲明還他跟邰智源清白。（圖／翻攝自中時新聞網 Youtube）

對於捲入雞排妹性騷擾疑雲，今許效舜現身，表示身為一個演藝人員，就是把導演交代的事盡力做好，對於被網友指出疑似性騷的畫面，他認為從頭到尾沒有不妥，提到雞排妹已聲明他跟邰智源未做出不禮貌的舉動，讓獲得清白的他相當開心，此外，提到像有人刻意在帶風向，讓網路霸凌亂象再現，嚴重還可能造成無法挽回的悲劇，不禁強調：「每個人都需要被保護，不管在什麼場合或狀態」。

雞排妹闖記者會氣氛火爆 翁立友公司上演「調虎離山計」

許效舜和澎恰恰、NONO、律師等人合影。（圖／翻攝自中時新聞網 Youtube）

話鋒一轉，許效舜表示跟澎恰恰計畫一個高達50多位律師參加的節目《律師好正》，希望在節目中透過與律師交流，將此事變成一個教訓，不要再有人受傷，並剖析每個人在此事件中的角色，是否有犯法、會受到什麼處罰，希望藉此能遏止惡意帶風向，讓傷及無辜的人付出代價。

雞排妹解釋《瘋神無雙》的片段都是事先排演過的。（圖／中時資料照片）

許效舜說，他看過PTT上那篇文章，網友稱「許效舜GG了」，而這種抹黑、錯誤傳遞，很有可能在選舉時用來變成攻擊對方的手段，之後他會透過這50位律師跟網路上留言的網友溝通，想明白發生了什麼問題，「許效舜不會GG的，他會繼續努力」，許效舜喊話祝福雞排妹，希望很多事情釐清了之後，就不會再惡化下去，大家可以過好年，「牛轉乾坤、牛轉幸福」。

許效舜談回選舉，說：「今天在廟前舉行記者會也算一個巧妙的安排，老天爺在看許效舜有沒有好好做事」，之後他會舉辦一個「募心計畫」，先前都在募款，這次他希望能募心，募集一顆好的心，集結這些善心做更多好事，接著強調目前想合作的對象只有基隆市民，並問現場市民，之後願不願意跟他合作，更表示會不斷往前邁進，將基隆打造成一座美好城市。

(中時新聞網)