新年新氣象！台中市政府與彩虹爺爺特別在過年前攜手在彩虹村做加固及補漆的工作，希望透過亮麗耀眼的吉祥彩繪，讓新年走春的民眾「虹運當頭」！

市府文化局長期針對彩虹村進行地基監測、房舍加固及漏水改善，去年市府委託專業團隊進行地基檢測時，發現有零星地下孔隙及屋舍滲水情況；在農曆年前特針對地基孔隙處加強改善，作精準的範圍開挖，再以低壓灌漿方式重新填補，加強房舍結構安全，讓地面承載更穩固，以確保民眾過年期間參觀彩虹村的安全。

春節假期將屆，因應疫情尚無法開放出國，因此國內旅遊景點勢必是民眾走春的熱點，台中市的彩虹村更是國際知名的景點。開朗溫暖的彩虹爺爺堅持不斷地創作出色彩斑斕又逗趣討喜的彩繪，是許多民眾新年走春的首選，不但可以拍美照外，也期盼在新的一年可以討個「虹運當頭」的好吉兆。

張大春表示，去年文化局委託專業團隊以透地雷達檢測及專家判讀，彩虹村地基並沒有大範圍疏鬆的情形，但局部區域有孔隙，這次是針對地基孔隙部分精準切割開挖地面，並重新填補，等地面乾燥後，再請彩虹爺爺上漆補繪新的圖樣，希望可以趕在農曆年前完成，過年期間民眾可以安心的來彩虹村參觀、拍照。

張大春強調，文化局將繼續為保存彩虹村來努力，讓彩虹爺爺可以繼續創作，讓這個世界級的景點繼續發光發熱。另文化局也提醒參觀民眾，防疫期間，入園參觀請務必戴口罩，保持安全距離，並配合園區的防疫措施，共同做好防範工作。

(中時 )