日本經濟新聞報導，全球半導體供給不足，台積電等台灣半導體大廠考慮調漲晶片價格，漲幅最高達15%，以車用晶片為主，最快2 月下旬起調漲；車用晶片價格主導權掌握在台廠手中。

報導指出，考慮調漲的台灣半導體企業，包括全球最大晶圓代工廠台積電（TSMC）子公司、生產車用晶片的世界先進積體電路，以及世界第4大晶圓代工廠聯華電子（UMC）等。

台灣半導體代工廠已向荷蘭恩智浦半導體（NXP）和日本瑞薩電子（Renesas）等車用晶片製造商客戶，探詢漲價的意願。

由於瑞薩等廠商已向各汽車製造商表達車用晶片漲價的要求，若生產代工的台灣企業也將漲價，車用晶片價格勢必進一步調漲，極有可能影響汽車製造商的收益。

報導說，台積電等台灣企業預計最快從2月下旬起到3月間，進行階段性調漲，漲幅預期最高達約15%，主因是全世界半導體缺貨，以及新台幣兌美元匯率在過去一年間急升約6%。

台灣半導體廠商去年秋年也曾漲價約10%到15%，當時是因為汽車廠商增產，緊急追加車用晶片訂單，若今年2月再度漲價，將是罕見的連續大漲。

報導指出，汽車製造商與包括車用晶片在內的汽車零件廠商，通常是每年議價一次，為降低成本，車廠會要求零件廠降價約2%到3%，這是汽車製造商的收益來源，然而這次卻是車用晶片的零件製造商，反過來要求漲價，逆轉原本的價格主導權；車用晶片價格轉為由台灣企業主導。

因車用晶片嚴重短缺，美國、德國、日本等各國政府相繼向台灣政府請求協助，盼台積電等半導體業者增產，這可能是台灣廠商考慮大幅漲價的背景因素。

報導分析，未來漲價的影響可能進一步擴大，台灣半導體封測龍頭日月光也考慮要漲價1成，半導體業界恐會一口氣全部漲價，屆時不僅汽車將受到影響，電腦等家電產品也可能漲價。

對於半導體漲價，聯電財務長劉啟東接受日經採訪時表示，他無法回答價格問題，只是從需求情形來看，半導體製造商相對於汽車製造商，是處於比較有利的位置。

劉啟東說，目前工廠產能已全部投入，短時間內很難增產，無法預估何時可以解決半導體缺貨問題，即使整備產線，也需要半年以上。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1100126

(中央社)