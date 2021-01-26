聯合國（UN）周一警告世界經濟正「掛在懸崖邊」，因新冠肺炎疫情衝擊經濟蹣跚而行，但仍預期今年世界經濟，從去年萎縮4.3％轉為成長4.7％。

UN在「世界經濟形勢和前景」報告中指出，去年世界遭百年一遇疫情危機打擊，令經濟萎縮幅度為1929年大蕭條以來最嚴重。

UN首席經濟學家哈瑞斯（Elliott Harris）指疫情危機嚴重而影響深遠，讓未來復甦速緩慢和艱苦。

他認為各國開始為民眾接種疫苗後，世界經濟就邁入漫長復甦階段，各國必須開始促進長期投資，不要太早緊縮財政支出，才能加強復甦力度。

報告認為各國去年第二季採取封鎖、隔離與社交距離等措施救不少人命，但也斷了全球數億人的生計。

UN指中國大陸去年經濟成長2.4％，是全球唯一正成長國家，今年可望成長7.2％。

美國、日本和歐元區去年分別萎縮3.9％、5.4％和7.4％，今年可望成長3.4％、3％和5％。

發展中國家去年整體萎縮2.5％，今年可望成長5.7％。

UN強調20國集團（G20）復甦情況對世界經濟有關鍵影響，因G20占世界經濟產出比率近八成，只要重回成長軌道，就能帶動其餘地區成長，令世界經濟對未來衝擊有更強復原力。

UN指去年全球為救經濟而推出財政振興措施總計12.7兆美元，逾半來自德國、日本和美國。以美元計算，已開發國振興規模平均每人約1萬美元，低度開發國家平均不到20美元。

UN全球經濟監測部負責人拉希德（Hamid Rashid）說，各國振興措施穩定全球經濟，流動性沒有枯竭，但並未刺激商界投資和防止企業倒閉。

所有主要國家去年大幅增加供應的貨幣，大部份流向金融市場，因為封鎖讓民眾沒地方消費，企業因前景不確定而不敢投資。

(工商 )