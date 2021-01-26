美國參議院25日以84票同意、15票反對的壓倒性票數通過財長葉倫（Janet Yellen）的任命案，令她成為美國史上首位女性財長。德國財長蕭茲（Olaf Scholz）隨即向葉倫祝賀，並期待她上任後能讓數位稅協商出現進展。

現年74歲的葉倫過去曾擔任聯準會（Fed）主席，柯林頓執政時期也曾領導白宮經濟顧問委員會，如今新身分則是首位女財長，令她成為執掌這三大政府經濟機構的第一人。

葉倫人事任命案在拜登上任後一周內便獲得通過，相比之下，前財長穆努欽（Steven Mnuchin）一直到川普2017年就職典禮後三周才獲得任命確認。

蕭茲26日指出，他非常期待與葉倫共同合作，未來幾個月的核心議題包括數位稅與跨國公司最低稅率的討論，至於中期目標則是歐盟與美國協商調降關稅與建立跨大西洋碳交易機制等。

蕭茲表示：「恭喜美國做出如此棒的決定！葉倫是一個令人印象非常深刻的人。」

(工商 )