特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）認為比特幣正處於即將被傳統金融界接受的邊緣，他表示自己是比特幣的支持者，並強調他只對比特幣有興趣，對其他加密通貨沒有強烈看法。

根據比特幣價格追蹤網站CoinDesk數據，比特幣1日盤中下滑0.45％，報33,828美元。2020年比特幣價格迭創新高，全年飆漲300％。

穆斯克1日接受社交媒體應用程式Clubhouse訪問時表示，他認為比特幣是「好物」，不過他強調他對其他加密通貨沒有強烈的看法。

穆斯克在Clubhouse說：「我是比特幣的支持者，雖然我較晚進入加密通貨市場，但我是支持者。」他認為自己應該在八年前進場。

穆斯克受訪時表示：「我認為比特幣即將得到傳統金融界人士的接受。」

穆斯克此番言論正巧與全球央行和主管機關相左，包括美國財長葉倫在內的官員近期警告，比特幣等加密通貨主恐被用在非法金融和洗錢。

穆斯克透露，有人曾經在2013年說服他投資比特幣，當時一枚比特幣的價格還不到100美元。比特幣價格曾在1月稍早衝上逾4萬美元，但也快速拉回。

機構投資人對比特幣的興趣轉趨濃厚，加上付款巨擘PayPal表示支持比特幣，帶動該加密通貨強勁漲勢。穆斯克1月29日在推特的個人檔案加上「＃比特幣」標籤後，帶動當日比特幣價格躥揚14％，不過之後漲勢幾乎全數回吐。此外，穆斯克對狗狗幣（Dogecoin）開玩笑，也激勵狗狗幣大漲。

此外，2020年12月穆斯克曾詢問能否將特斯拉資產負債表由美元轉至比特幣，亦引發市場臆測。

穆斯克透過Clubhouse表示，他應該謹言慎行，因為他的言論會影響市場。穆斯克的推特有將近4,500萬名追蹤者。

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