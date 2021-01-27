第六個感染破口即是部桃「不廣篩不快篩」。打從一開始，黃立民就建議廣篩部桃醫護，隨著院內感染逐漸擴大成社區感染，他更進一步建議快篩，「台灣需要有快篩的工具，好讓第一線的醫生方便快速找出輕症患者。」

中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢也認為，因為病毒已經進入社區，所以應該擴大廣篩，才能降低疫情衝擊，「這波病毒明顯更加活蹦亂跳，才會有人戴口罩也被傳染！」

中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢指出，此次病毒活蹦亂跳，就算戴口罩也會被傳染，應該趕緊進行廣篩。（圖／報系資料庫）

不過，無論廣篩或快篩，始終都不是疫指中心的優先選項，就連入境普篩也不同意。陳時中對此曾表示，「目前已匡列更多居家隔離對象，所以不需要普篩，而快篩更沒有計畫。」

本刊調查，疫指中心不願入境普篩的最大擋箭牌是「成本過高」。疫指中心一度公布入境普篩的成本，一天費用高達四百二十萬元，然而，事實是台灣的篩檢費過於昂貴，平均每人得花費五千元至七千元，有台商透露，湖北醫院只需三百四十四元。

前民進黨立委沈富雄說，疫指中心一直說台灣篩檢費與英、美一樣，並沒有比較貴，不過，英、美醫護人員的最低薪資大約是每小時十五美元（約新台幣四百二十元），台灣則僅有新台幣一百五十元，分析下來，台灣篩檢費沒道理一樣價錢，應該更便宜才對。

桃園已成疫情重災區，市長鄭文燦趕緊下令進行社區大範圍消毒，希望能降低感染程度。（圖／王永泰攝）

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(中時新聞網)