1.智原(3035)：去年每股賺1.08元，NRE拚新高，今年營收看增兩成，早盤上揚逾3%。

2.力成(6239)：營運先蹲後跳，今年樂觀，股價走揚漲近2.5%。

3.超豐(2441)：去年獲利創新高，Q1續飄香，惟股價續修正，晨盤紅翻黑、下跌3.5%。

4.聯詠(3034)：今年營收拚千億元，外資送上600元目標價，早盤上漲近3%。

5.華航(2610)：空運市場需求能見度比海運高，多方高昂，股價衝漲逾6%，重返月線。

6.長榮航(2618)：急單湧進，航空運價全線大漲，量價齊揚，晨盤力漲逾5%，躍上月線、季線。

7.佑華(8024)：外資連3日買超，人氣不散，早盤續衝漲停價，連3天改寫波段新高價。

8.亨泰光(6747)：今年營收拚增兩成，開盤跳空鎖漲停，續登天價182.5元，蜜月行情延燒。

9.邑錡(7402)：新產品新訂單挹注，今年營收挑戰新高，激勵今跳空漲停鎖住，重返30元。

10.華晶科(3059)：無懼外資連3賣，早盤挾量彈漲5%，重返月線。

11.保瑞(6472)：併購發威，今年拚營收翻倍，吸引外資連5買相挺，晨盤勁揚4%，一舉攻克月線及180元。

12.威健生技(6661)：今年業績力拚雙位數成長，轉上櫃首日大漲15%，蜜月行情香甜。

13.聯電(2303)：啟動調薪、徵才千人，鼓舞早盤走揚1%，力返5日線。

14.貿聯-KY(3665)：受惠特斯拉太靚，三大法人齊加碼，股價跟漲再創高，拉抬半根漲停板。

15.廣宇(2328)：電動車題材未退燒，修正結束重新出發，早盤大漲約6%。

16.晶技(3042)：市場需求仍強，今年營運仍有看頭，今早上跳逼近96元，漲幅高達8%左右。

17.同致(3552)：特斯拉撐腰，今年獲利拚翻倍，多方續強，續創近4年來高點。

18.裕隆(2201)：鴻華成立僅三個月接單交車，股價沾光，上漲逾3%。

19.精元(2387)：蘋果財報周在即，蘋概股率先慶祝，早盤小漲逾1%，躍上半年線。

20.宏碁(2353)：商用NB在美銷售倍增，早盤帶量觸及漲停，收復短中均、半年線。

21.大田(8924)：美國高爾夫球具需求旺，挹注訂單能見度至Q2，早盤漲逾3%。

22.聰泰(5474)：外資連4日買超，早盤多頭跟進、漲逾5%。

23.西勝(3625)：今年營收看增2~3成，早盤漲逾4%，創波段新高。

24.華義(3086)：疫情助攻加上寒假商機，股價持續三級跳，再登漲停。

(時報資訊)