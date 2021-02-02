美國那斯達克隔夜大漲激勵下，韓股在晶片族群領漲，以及外資買超推波助瀾下，2日KOSPI也是大漲。KOSPI指數暫為3,114.05點，上漲57.52點，漲幅1.88%。

KOSPI早盤中，一度大漲2.7%並寫下一周來最高紀錄。三星電子和SK海力士分別飆升4.1％和5.2％，網路業者Naver更是暴漲7.2％，並創歷史新高。

DS投資證券表示，美國晶片業者傳出DRAM產品可望漲價，帶動股價大漲後，亞洲同業三星電子和SK Hynix也受激勵走高。雖然這幾天美股的話題王GameStop目前股價上下波動已見平緩，但還是不能掉以輕心要再觀察。

隔夜美股中，在上周遭市場無情拋售的標普500指數，在科技類股登高一呼下，創下兩個多月來最大單日漲幅。

韓國最新經濟數據，元月通貨膨脹率已經連續四個月都小於1%，市場認為是景氣溫和回溫訊號。

同時，韓國政府也表示，將準備另輪現金發放與增加額外預算，來幫助那些正受疫情所苦的韓國民眾。

最新匯價，目前1美元可兌換1,117.1韓元，韓元貶值0.05％。

(時報資訊)