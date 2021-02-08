對退休族來說，最理想的理財商品，就是除了可以獲取現金流，並且投資的本金持盈保泰，甚至有機會成長。國內投信業者發行的基金（含ETF）去年整體表現亮眼，受到退休族的青睞。

以元大台灣高股息優質龍頭基金（非ETF）而言，從去年10月起，投資人已連續4個月每月領到每單位0.0337元配息，今年1月中配發每單位月配息與年終配息合計達0.8512元，基金自成立以來淨值增長超過36%。

而當多數上班族還在期待年終獎金時，元大台灣高股息優質龍頭基金的投資人已經在1月中領到投資的「年終獎金」，該基金1月首度配發「年終配息」，連同每個月的月配息，此次配息率約9.25%。讓退休族群注意到，原來不用冒匯率風險投資海外債券基金，國內的台股基金也能提供收益來源。

據統計，台股ETF規模，除了第1檔上市的元大台灣50（0050）規模突破千億元資產之外，元大高股息（0056）也有逾600億元的資產規模，前5大ETF，有2檔發行上市時間還不到1年：國泰台灣5G＋（00881）與國泰永續高股息（00878），國泰台灣5G＋發行才1個多月，規模已經衝上340億元。

而元大台灣高股息優質龍頭基金，簡單來說就是「0050、0056、00850、00861的合體。」上述四組代號是元大投信歷來最夯的四檔股票ETF，分為元大台灣50、元大高股息、元大台灣ESG永續，以及元大全球未來通訊。

(時報資訊)