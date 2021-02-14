農曆年節正是團圓歡聚的時刻，在新加坡丹戎巴葛地區，卻發生嚴重自撞車禍，車內5人自此與家人天人永隔，更讓人遺憾的，是肇事駕駛的明星女友胡秀惠為救他衝入火場，導致全身嚴重燒傷送醫，目前生命垂危。

綜合新加坡媒體報導，本月13日大年初二清晨， 丹戎巴葛區一帶發生一起自撞車禍，一輛白色BMW突然撞上路邊的店家，車輛嚴重毀損，隨即爆炸並引發火勢，巨大的聲響驚動附近住戶，而燃燒的車內，發現駕駛與4名男性乘客都當場被燒死，警方初步調查現場，疑似是一行人飆車，車速過快導致失控才釀災。

更讓人遺憾的，是這場車禍還造成一個重傷者，現場民眾表示，事發不久即看見一名女子到場，不顧危險直接衝入火場救人，但沒能把人救出，她狼狽爬出後一度呆坐在地上，其他友人隨後趕到，圍著她哭泣，急忙將她送往醫院，而此女正是女星胡秀惠。

據悉，29歲駕駛Jonathan Long，是胡秀惠的男友，兩人穩定交往3年，已經論及婚嫁，正在籌備婚禮跟置辦新房，如今男方在車禍中喪生，胡秀惠則是救人不成，被送往新加坡中央醫院急救，如今還在加護病房中，醫生表示她燒傷面積高達80%，情況非常危急，眾人都希望她能度過難關。

胡秀惠曾是新加坡歌台(類似台灣的秀場)女星，個性非常乖巧且堅毅，當了女明星卻非常潔身自愛，平時幾乎不會跟其他藝人混在一起享樂，曾在金融公司上班的她，近年考上空姐，直到新冠肺炎爆發，才因此停下工作，決定走入婚姻，沒想到發生如此憾事。

(中時新聞網)