屏東新埤鄉昨晚近7時許發生5車連環撞車禍，1輛休旅車行經餉潭大橋往來義方向時，疑超車不當，當場撞擊對向自小客車，再波及其他3車，因撞擊力大，當場造成1名60歲男性頭部外傷、意識昏迷，另6人則分別受有肢體和頭部擦挫傷，其中1人為11歲女童，警方正調查事故發生原因。

車禍現場的其中一輛休旅車車頭被撞爛。（圖／讀者提供）

屏東消防局昨晚18時58分許，接獲民眾報案表示，位於新埤鄉餉潭大橋往來義方向有多車相撞車禍，消防局緊急派遣新埤、南州、來義、潮州等分隊共6車11人前往現場，轄區警方也趕抵處理。

2輛白車相撞，車頭和車尾前後受損。（圖／讀者提供）

救護車抵達後，發現現場約有5車連環撞，現場有5男2女名傷者，其中1人年約60歲的男性因頭部受創、意識呈現昏迷，傷勢較重，另22歲的男性傷者，右臉外傷、額頭腫脹，11歲女童則膝蓋瘀青傷，其餘傷者均為肢體擦挫傷，所幸6名傷者傷勢較輕，分別被送醫治療。

警方初步調查，該起車禍發生原因疑為休旅車超速過快，在現場超車不當，逆向撞上對向自小客車釀成連環追撞事故，詳細車禍原因由警方釐清調查。

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(中時新聞網)