國內電動機車市場競爭激烈，Gogoro昨（23日）發表VIVA MIX全新車系，一方面將原本的綠牌VIVA納入，同時推出車格略小於Gogoro 2系列的白牌車款，不僅更好操控，價格也更親民，VIVA MIX Basic、VIVA MIX Keyless、VIVA MIX Belt等3款售價分別為5萬9980元、6萬3980元、6萬9980元。

Gogoro VIVA MIX 發表會前，外界有很多猜測，昨日發表會揭曉，發現各方猜測可說都說中了，但也不完全正確。業者表示，國內機車市場銷量一直以普通重型白牌機車為主流，去年佔整體機車銷售96%，又以價格帶落在5至8萬元、採用10吋輪圈、軸距小於1250 mm的車款最受青睞。

因此Gogoro新車系一方面擁有靈巧的操控感及性能表現，並首度運用FLO DRIVE皮帶傳動系統，同時帶來POP個性化配件系統，提供包含圓潤造型車前飾板、置物掛勾、置杯架、左/右側腳踏板飾蓋等等。

最有趣的是Gogoro VIVA MIX系列除了Gogoro VIVA Basic 提供基本白一款外，Gogoro VIVA MIX Keyless有合聲白、節奏灰和現代藍調等3色；Gogoro VIVA MIX Belt提供電音藍、雷鬼棕、放克紫、饒舌紅、合聲白、節奏灰等6色，兩款命名不只是與聲音有關，不同車色還有專屬的開關機音效，展現Gogoro VIVA MIX系列的多變風格。

POP個性化配件系統提供多款配件。（Gogoro提供）

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