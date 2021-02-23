轎車被撞剩半截！西濱20車連撞畫面曝光 造成2死8傷

台61西濱重大死傷車禍，多部車輛被撞到慘不忍睹。（中時資料照 張朝欣攝）

銀色休旅車撞到擠壓變形，車子只剩半截車體。（翻攝台中踢爆網）

台61線西濱快速公路雲林縣口湖鄉段21日發生重大車禍，18輛車因濃霧追撞造成2死8傷，警方查扣7輛車釐清肇事責任。有網友疑惑，在快速或高速公路上身陷連環車禍時，究竟該不該下車？引發討論。眾多老司機紛紛直言，傻子才放三角錐，一定要下車，能跑多遠是多遠。

警方表示，這起西濱快歷年最嚴重車禍，現場共有21輛車，其中18輛有擦撞、3輛無擦撞，初步研判為最前方的載瓦斯桶大貨車因故停於內車道，1輛銀色休旅車撞上其後車斗，隨後又有1輛白色休旅車撞上銀色休旅車後方，最後是1輛飼料大貨車從後追撞白色與銀色休旅車。

這4輛車連環撞後，引發後方大小車互相撞擊，其中14輛車發生擦撞，3輛車則幸運閃躲過去，沒有受到波及，警方漏夜偵訊車禍現場相關人員，並根據行車記錄器進行研判，查扣7輛車釐清肇責。

有網友在論壇《mobile01》發問：對於昨天台61的人而言，在事故發生後究竟該不該下車呢？這名網友表示，事故當下有人下車逃生，有人則是留在車上，從結果來看兩種選擇都有人傷亡、有人平安。所以若在快速或高速公路上身陷連環車禍，且不確定後方是否還有車追撞時，究竟該如何做才能平安自救？

這篇文章引發熱烈討論，有人回：「想辦法把車趕快移到路肩，人立刻下車站在護欄外面，電視上有教了」、「傻子才會放三角錐，車子移不走的話，趕快下車往前跑就對了，能跑多遠有多遠。這種事情發生主因就是車速太快+開車恍神，跟啥霧一點關係都沒有，很多事故發生在晴空萬里的國道還是會追撞」。

不過也有網友認為：「死神要找上你，怎麼做都錯。濃霧內，誰知道，一下車，被後車追撞，留在車上，被大車追撞，一切都是命。」、「正常情況下最好趕快下車，到安全的地方，但起濃霧就不好說了，也許一下車就被看不清前面的後車直接撞上，比待在車上還慘」。

(中時新聞網)